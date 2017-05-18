Почти две сотни легковушек стоят в очереди на выезд в Польшу

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Около двух сотен легковых автомобилей стоят в очередях на выезд из Беларуси в Польшу, сообщили Sputnik в Госпогранкомитете республики.



© Sputnik / Виктор Толочко На границе с Литвой начали образовываться очереди из фур

Очереди на границе начали формироваться еще вечером в четверг — традиционно, к концу недели на границе в ожидании пересечения границы собирается немало фур. Однако утром в пятницу очереди образовались и из легковых автомобилей.

Так, на границе с Польшей в пункте "Брузги" в пятницу утром собралось уже 56 легковых автомобилей, в "Берестовице" — 61, а в пункте "Брест" — 80. В сумме на выезд из Беларуси в Польшу стоят почти две сотни автомобилей.

На белорусско-литовской границе также образовались очереди из грузовых машин — выезда ожидают порядка трехсот большегрузов. В Латвию стоят в очереди еще 95 фур.

В других пунктах пропуска на белорусской границе очередей нет.