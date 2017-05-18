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Почти две сотни легковушек стоят в очереди на выезд в Польшу
19.05.2017 09:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая — Sputnik. Около двух сотен легковых автомобилей стоят в очередях на выезд из Беларуси в Польшу, сообщили Sputnik в Госпогранкомитете республики.
© Sputnik / Виктор Толочко
Очереди на границе начали формироваться еще вечером в четверг — традиционно, к концу недели на границе в ожидании пересечения границы собирается немало фур. Однако утром в пятницу очереди образовались и из легковых автомобилей.
Так, на границе с Польшей в пункте "Брузги" в пятницу утром собралось уже 56 легковых автомобилей, в "Берестовице" — 61, а в пункте "Брест" — 80. В сумме на выезд из Беларуси в Польшу стоят почти две сотни автомобилей.
На белорусско-литовской границе также образовались очереди из грузовых машин — выезда ожидают порядка трехсот большегрузов. В Латвию стоят в очереди еще 95 фур.
В других пунктах пропуска на белорусской границе очередей нет.
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Очереди из грузовых машин стоят на выезд из республики на белорусско-литовской границе.
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