Лукашенко: пионерская юность – замечательное время

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Белорусскую республиканскую пионерскую организацию с 95-летием пионерского движения, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе главы государства.

"Пионерская юность – замечательное время. Время романтики, бескорыстной дружбы, чистых помыслов и добрых поступков", – сказано в поздравлении президента.

Глава государства отметил, что Белорусская республиканская пионерская организация является одним из самых массовых общественных объединений страны, воспитывает талантливых детей и подростков, становится стартовой площадкой, с которой начинается их жизненный путь.

"Вступая в ряды пионерии, каждый может найти занятие по душе, встретить надежных друзей и единомышленников, развить свои способности и дарования", – отметил глава государства.

Девяносто пять лет назад в СССР была создана пионерская организация — массовая самодеятельная коммунистическая организация детей и подростков Советского Союза. Во Всесоюзной пионерской организации действовало единое Положение о символах, атрибутах и ритуалах. Символами организации были пионерское знамя, отрядный флаг, пионерский галстук и значок, горн, барабан, ритуалами — пионерский строй, салют, почести государственному флагу СССР, Государственному флагу союзной республики.



© Sputnik/ Виктор Толочко Торжественный вынос пионерского знамени

В пионеры принимались школьники в возрасте от 9 до 14 лет. Формально прием осуществлялся на добровольной основе. Но так было лишь в первые годы советской власти, когда в пионеры принимали только детей рабочих и сельской бедноты. В 1950-1980-х годах фактически все школьники по достижении соответствующего возраста принимались в пионеры. К 1970 году Всесоюзная пионерская организация объединяла 23 миллиона пионеров в более чем 118 тысячах пионерских дружин.

В России более 300 тысяч детей состоят в пионерской организации, заявил секретарь Центрального комитета КПРФ, депутат Госдумы РФ Юрий Афонин. Сегодня Белорусской республиканской пионерской организации объединяет 404 152 пионера и 246 265 октябрят, — рассказали корреспонденту Sputnik в БРПО.