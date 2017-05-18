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Лукашенко: пионерская юность – замечательное время

19.05.2017 09:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Белорусскую республиканскую пионерскую организацию с 95-летием пионерского движения, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе главы государства.

Лукашенко: пионерская юность – замечательное время
© Sputnik/ Дмитрий Босак
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"Пионерская юность – замечательное время. Время романтики, бескорыстной дружбы, чистых помыслов и добрых поступков", – сказано в поздравлении президента.

Глава государства отметил, что Белорусская республиканская пионерская организация является одним из самых массовых общественных объединений страны, воспитывает талантливых детей и подростков, становится стартовой площадкой, с которой начинается их жизненный путь.

"Вступая в ряды пионерии, каждый может найти занятие по душе, встретить надежных друзей и единомышленников, развить свои способности и дарования", – отметил глава государства.

Девяносто пять лет назад в СССР была создана пионерская организация — массовая самодеятельная коммунистическая организация детей и подростков Советского Союза. Во Всесоюзной пионерской организации действовало единое Положение о символах, атрибутах и ритуалах. Символами организации были пионерское знамя, отрядный флаг, пионерский галстук и значок, горн, барабан, ритуалами — пионерский строй, салют, почести государственному флагу СССР, Государственному флагу союзной республики.

Лукашенко: пионерская юность – замечательное время
© Sputnik/ Виктор Толочко
Торжественный вынос пионерского знамени

В пионеры принимались школьники в возрасте от 9 до 14 лет. Формально прием осуществлялся на добровольной основе. Но так было лишь в первые годы советской власти, когда в пионеры принимали только детей рабочих и сельской бедноты. В 1950-1980-х годах фактически все школьники по достижении соответствующего возраста принимались в пионеры. К 1970 году Всесоюзная пионерская организация объединяла 23 миллиона пионеров в более чем 118 тысячах пионерских дружин.

В России более 300 тысяч детей состоят в пионерской организации, заявил секретарь Центрального комитета КПРФ, депутат Госдумы РФ Юрий Афонин. Сегодня Белорусской республиканской пионерской организации объединяет 404 152 пионера и 246 265 октябрят, — рассказали корреспонденту Sputnik в БРПО. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Глава государства отметил, что пионерская организации в Беларуси является одним из самых массовых общественных объединений.

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