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Жарко поручил своевременно подготовить летние лагеря к приему детей

19.05.2017 09:43 — Новости Общества | БелТА  
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Жарко поручил своевременно подготовить летние лагеря к приему детей
Василий Жарко. Фото из архива

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Василий Жарко поручил своевременно подготовить оздоровительные лагеря к приему детей. Об этом шла речь на совещании по подготовке и проведению детской летней оздоровительной кампании 2017 года под председательством вице-премьера, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

На совещании отмечено, что в стране созданы необходимые условия, позволяющие обеспечить в летний период оздоровление всех нуждающихся и желающих отдохнуть детей в возрасте от 6 до 18 лет. Летом текущего года будет функционировать 6072 детских оздоровительных лагеря (1553 - с круглосуточным пребыванием детей, в том числе 146 стационарных, и 4519 лагерей - с дневным).

На проведение детской летней оздоровительной кампании 2017 года из средств республиканского бюджета будет направлено Br39,1 млн. Средняя стоимость путевки в оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием на 18 дней - Br410 (при этом размер удешевления стоимости путевки за счет государственных средств составит Br175, или 43% от ее полной стоимости), с дневным пребыванием - Br90 (размер удешевления - Br72, или 80% от ее полной стоимости).

Часть затрат на приобретение путевок будет производиться за счет средств предприятий, профсоюзных организаций, а также местных бюджетов.

По предварительной оценке, в оздоровительных лагерях всех типов в летний период будет оздоровлено более 357 тыс. детей, в том числе 12,6 тыс. детей-сирот и 3,9 тыс. детей-инвалидов.

Для принятия дополнительных мер по организации эффективного летнего оздоровления детей по итогам совещания Василием Жарко даны поручения всем заинтересованным по обеспечению своевременной и полной готовности лагерей к приему детей, укомплектованности их кадрами, разработке интересных программ культурно-массовых и спортивных мероприятий. Особый акцент сделан на обеспечении безопасного пребывания детей в лагерях, увеличении охвата оздоровлением детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также трудных подростков.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На совещании отмечено, что в стране созданы необходимые условия, позволяющие обеспечить в летний период оздоровление всех нуждающихся и желающих отдохнуть детей...

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