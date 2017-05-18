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В Беларуси спортивные федерации возглавили спортсмены

19.05.2017 10:24 — Новости Общества | БДГ  
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На внеочередных отчетно-выборных конференциях, которые состоялись 18 мая в Минске, были избраны новые руководители ряда спортивных федераций Беларуси.

Так, Белорусскую федерацию тенниса вместо главы холдинга «Амкодора» Александра Шакутина возглавил мастер спорта по теннису Сергей Тетерин, а в Белорусской федерации волейбола бывшего главу Следственного комитета Валентина Шаева на посту председателя сменил волейбольный арбитр международной категории Александр Пясецкий.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Камандар Маджидов стал главой Белорусской федерации борьбы, Андрей Коваленко - Белорусскую федерацию лыжных гонок, сообщает БЕЛТА.

Остались на своих постах председатели Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков, Белорусской федерации гандбола Владимир Конополев и Белорусского союза конькобежцев Николай Ананьев.

Напомним, что ранее главу КГБ Беларуси Валерия Вакульчика сняли с должности председателя Белорусской федерации биатлона. Вместо него новым председателем федерации был избран заслуженный тренер Беларуси по биатлону Андриан Цибульский.

В апреле также покинул свое кресло первого вице-президента Национального Олимпийского комитета первый заместитель главы администрации президента Беларуси Максим Рыженков, которое он занимал с конца 2014 года. На смену ему пришел Андрей Асташевич многолетний директор РЦОП «Раубичи», известный по регулярным выступлениям за хоккейную команду Александра Лукашенко.

 

 
Теги: Минск
 
 
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На внеочередных отчетно-выборных конференциях, которые состоялись 18 мая в Минске, были избраны новые руководители ряда спортивных федераций Беларуси.

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