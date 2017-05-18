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Среди новых видов проездных наименьшим спросом пользуются 90-дневные

19.05.2017 10:33 — Новости Общества | Tut.by  
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С начала года в столице продано 340 проездных на 90 дней. Среди новых видов проездных они пользуются наименьшим спросом, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на предприятие «Минсктранс».

— Популярностью у горожан 90-дневный проездной пока не пользуется. Хотя при его покупке пассажир экономит примерно 15% от суммы, которую он потратил бы на приобретение проездных на три вида транспорта в течение 3 месяцев, — отметили в «Минсктрансе».

Напомним, в декабре 2016 года жителям и гостям города впервые были предложены проездные на 1, 2, 3 и 90 суток. За 4 месяца их в общей сложности было реализовано немногим более 8700. Это лишь 0,3% от всех билетов на бесконтактной карточке, проданных в Минске с начала года.

Относительно востребованными оказались суточные: их купили около 5,1 тысяч пассажиров. Чуть больше 2 тысяч человек воспользовались проездными на трое суток и 1 256 — на двое.

Стоит подчеркнуть, что новые виды безлимитных проездных действительны только в наземном общественном транспорте (автобусах, троллейбусах, трамваях, автобусах экспресс, а теперь и в электробусах). Вероятно, если бы они включали в себя и метро, спрос на них был бы выше. Такая мысль прозвучала во время круглого стола с участием транспортников.

Не слишком много желающих воспользоваться и новыми проездными на 100 поездок: за 4 месяца их купили всего 2350 человек. Специалисты «Минсктранса» отмечают, что при его приобретении предоставляется скидка от тарифа около 20%. Срок действия такого билета — 80 суток.

 
Теги: Минск
 
 
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Относительно востребованными оказались суточные.

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