ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Голосование по названиям станций метро для 4 линии - лидирует "Киевский сквер"

19.05.2017 10:28 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На сайте Минского горисполкома продолжается голосование за предложенные названия для станций 4-й линии подземки. Больше всего поддержки получил вариант «Киевский сквер», а возражений — станция «Козырево».

По состоянию на утро 19 мая, большей поддержкой заручилось название «Киевский сквер» для станции на пересечении улиц Орловской и Гая. 76% из голосовавших выступили за, еще 20% — против.

Название «Политехническая» для станции на пересечении улиц Сурганова и Якуба Коласа поддержали 64%, а не поддержали 32%. Дальше следует станции «Ольшевская» и «Берестейская» — по 60% за и 37% против.

Мнения разделились по поводу названия «Тивали» для станции на пересечении Притыцкого и Пушкина — 51% за и 45% против, а также «Минск-Мир» (47% за и 48% против).

Больше возражений, чем поддержки получили названия «Тучинка» (53% против и 43% за) «Локомотивная» (51% против и 44% за) и «Козырево» (55% против и 40% за).

При голосовании на сайте можно предложить свой вариант названия — такой возможностью воспользовались 3−5% пользователей

Кроме того, высказать свое мнение можно по почте: 220 030, Минск, проспект Независимости, 6 (с пометкой — для УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена») или по факсу 8 (017) 200−97−81. Предложения принимают до 1 июня.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А больше всего возражений получил вариант "Козырево" для станции на улице Великоморской.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси спортивные федерации возглавили спортсмены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика