На сайте Минского горисполкома продолжается голосование за предложенные названия для станций 4-й линии подземки. Больше всего поддержки получил вариант «Киевский сквер», а возражений — станция «Козырево».

По состоянию на утро 19 мая, большей поддержкой заручилось название «Киевский сквер» для станции на пересечении улиц Орловской и Гая. 76% из голосовавших выступили за, еще 20% — против.

Название «Политехническая» для станции на пересечении улиц Сурганова и Якуба Коласа поддержали 64%, а не поддержали 32%. Дальше следует станции «Ольшевская» и «Берестейская» — по 60% за и 37% против.

Мнения разделились по поводу названия «Тивали» для станции на пересечении Притыцкого и Пушкина — 51% за и 45% против, а также «Минск-Мир» (47% за и 48% против).

Больше возражений, чем поддержки получили названия «Тучинка» (53% против и 43% за) «Локомотивная» (51% против и 44% за) и «Козырево» (55% против и 40% за).

При голосовании на сайте можно предложить свой вариант названия — такой возможностью воспользовались 3−5% пользователей

Кроме того, высказать свое мнение можно по почте: 220 030, Минск, проспект Независимости, 6 (с пометкой — для УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена») или по факсу 8 (017) 200−97−81. Предложения принимают до 1 июня.