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Голосование по названиям станций метро для 4 линии - лидирует "Киевский сквер"
19.05.2017 10:28 — Новости Общества | Tut.by
На сайте Минского горисполкома продолжается
По состоянию на утро 19 мая, большей поддержкой заручилось название «Киевский сквер» для станции на пересечении улиц Орловской и Гая. 76% из голосовавших выступили за, еще 20% — против.
Название «Политехническая» для станции на пересечении улиц Сурганова и Якуба Коласа поддержали 64%, а не поддержали 32%. Дальше следует станции «Ольшевская» и «Берестейская» — по 60% за и 37% против.
Мнения разделились по поводу названия «Тивали» для станции на пересечении Притыцкого и Пушкина — 51% за и 45% против, а также «Минск-Мир» (47% за и 48% против).
Больше возражений, чем поддержки получили названия «Тучинка» (53% против и 43% за) «Локомотивная» (51% против и 44% за) и «Козырево» (55% против и 40% за).
При голосовании на сайте можно предложить свой вариант названия — такой возможностью воспользовались 3−5% пользователей
Кроме того, высказать свое мнение можно по почте: 220 030, Минск, проспект Независимости, 6 (с пометкой — для УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена») или по факсу 8 (017) 200−97−81. Предложения принимают до 1 июня.
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А больше всего возражений получил вариант "Козырево" для станции на улице Великоморской.
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