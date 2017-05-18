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Выходные в Минске: куда идти 20-21 мая

19.05.2017 10:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Ближайшие выходные будут в Минске по-настоящему летними: в субботу будет до +23°С, в воскресенье — около +21°С. Конечно, в воскресенье могут пройти дожди, но это не помешает вам отлично провести время — особенно с традиционной афишей Sputnik на выходные 20-21 мая.

Выходные в Минске: куда идти 20-21 мая
© Sputnik/ Марина Серебрякова
Ночь музеев: в гости к Коласу, или "Во все тяжкие"

Music&Museums

"Ночь музеев" в Минске уже стала доброй майской традицией — на разные мероприятия в "храмы культуры" ходят сотни человек, которые с удовольствием знакомятся ближе не только с историей и искусством, но и с современной музыкой.

Подобную возможность 20 мая предоставят и в историческом музее — здесь с 18:00 пройдет концертная программа Music&Museums. Артисты будут выступать почти до двух ночи — уютным майским вечером самое то.

Полная программа "Ночи музеев" в Минске — в специальном обзоре Sputnik >>

Фестиваль "Город и книги"

В пятницу и субботу книгофилы белорусской столицы соберутся во внутреннем дворике БНТУ, где пройдет первый уличный книжный фестиваль "Город и книги". Здесь пройдут обсуждения, выставки — в конце концов, интеллектуальный отдых.

Выходные в Минске: куда идти 20-21 мая
© Sputnik Алексей Наумов
Город и книги: минчане будут читать на скамейках

Среди гостей-писателей фестиваля — детский писатель Анастасия Орлова, журналист Марина Аромштам, художник Светлана Прудовская, популяризатор науки Александр Панчин и детский автор Наталья Евдокимова.

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Вечеринка Welcome to Twin Peaks

Праздничная вечеринка для всех, кто ждал третий сезон легендарного сериала Дэвида Линча "Твин Пикс" — и дождался! Первая серия выйдет уже 21 мая, а в ночь с субботы на воскресенье в заводе "Калибр" пройдет вечеринка-маскарад.

Здесь будут крутить музыку любимых исполнителей Линча, а заодно и пытаться найти ответ на вопрос — что же происходит в нашей любимой американской глубинке спустя 25 лет после смерти Лоры Палмер?

Выходные в Минске: куда идти 20-21 мая
© Фото: Warner Bros. Pictures
Кадр из фильма "Меч короля Артура"

Кино: "Меч короля Артура"

Многими любимый Гай Ричи вернулся на большие экраны — на этот раз не с грабителями или Шерлоком Холмсом, а со своим видением легенды о короле Артуре. Увидел миф Ричи помпезным: с красивыми видами, интересным монтажом и даже юмором.

Конечно, пока в прокате "Меч короля Артура" идет не очень удачно, а западные критики его ругают, но в целом отзывы у фильма хорошие: многие утверждают, что именно так сегодня и должно выглядеть фэнтези.

 
Теги: Минск
 
 
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Нас ждут очень насыщенные выходные - от "Ночи музеев" до фестиваля "Город и книги" и нового фильма Гая Ричи.

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