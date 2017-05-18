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Минтруда и ПРООН обсудили Национальный план действий по обеспечению гендерного равенства на 2017-2020 годы

19.05.2017 10:45 — Новости Общества | БелТА  
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирины Костевич встретилась с постоянным представителем ПРООН в Беларуси Санакой Самарасинхой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Стороны обсудили результаты предыдущего взаимодействия, вопросы выполнения мероприятий Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства в Беларуси на 2017-2020 годы и разрабатываемого Национального плана действий по реализации Беларусью Конвенции ООН о правах инвалидов, а также перспективы сотрудничества Министерства труда и социальной защиты и представительства ООН в Беларуси.

На встрече присутствовали заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов, специалисты представительства ООН в Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На встрече присутствовали заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов,...

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