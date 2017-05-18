С 20 мая в Жодино и Борисов будут ходить ускоренные электрички

С 20 мая запускают поезда региональных линий экономкласса по маршрутам Минск — Жодино — Минск и Минск — Борисов — Минск. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской железной дороги.

Новые поезда назначили с учетом пожеланий пассажиров.

Из Минска поезд ежедневно будет отправляться в 5.27 и прибывать в Жодино в 6.23 (с остановками по станциям Минск-Восточный, о.п. Тракторный, Смолевичи, о.п. Заречное, Красное Знамя, о.п. Жодино-Южное).

В обратном направлении поезд будет делать четыре остановки: о.п. Жодино-Южное, Красное Знамя, о.п. Заречное, Смолевичи. Он будет отправляться из Жодино в 7.22, а прибывать на станцию Минск-Пассажирский в 8.22.

По маршруту Минск — Борисов со станции Минск-Пассажирский поезда будут отправляться ежедневно в 8.40 и 16.53. В Борисов — прибывать в 9.52 и в 18.05 соответственно. В обратном направлении поезда из Борисова — в 10.40 и 19.10, а прибывать в Минске в 12.00 и 20.29 соответственно.

По пятницам, субботам и воскресеньям по маршруту Минск-Борисов-Минск дополнительно будет курсировать еще один поезд, время отправления из Минска в 12.20, время прибытия в Борисов — 13.32.

В обратном направлении поезд будет отправляться из Борисова в 14.24 и прибывать на станцию Минск-Пассажирский в 15.42.

Данные поезда в пути следования будут делать остановки по станциям Минск-Восточный, о.п. Тракторный, Степянка, Озерище, Колодищи, Городище, Смолевичи, о.п. Заречное, Красное Знамя, о.п. Жодино-Южное, Жодино, о.п. Печинский.

Более подробно с графиком движения ускоренных поездов можно ознакомиться на сайте БелЖД, в железнодорожных кассах и по телефонам справочных служб.