19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь передала информацию о расследовании дела о "Белом легионе" европейским партнерам. Об этом сообщил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы предоставили всю необходимую информацию по этому поводу, которая существует на это время, нашим европейским партнерам. Это та информация, которую мы можем сейчас передать. Далее будем смотреть", - сказал Владимир Макей.

Он не стал комментировать расследование уголовного дела, поскольку это находится в компетенции других ведомств.-0-