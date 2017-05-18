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Макей не видит трагедии в переводе Россией авиарейсов из Беларуси в международные пункты пропуска
19.05.2017 10:54 — Новости Общества | БелТА
19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В переводе Россией авиарейсов из Беларуси в международные пункты пропуска в аэропортах трагедии нет. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.
"Я не вижу тут трагедии. Главное, чтобы наши граждане имели равные права с российскими гражданами, потому что об этом существуют конкретные договоренности в Союзном государстве", - сказал Владимир Макей.
Дипломат отметил, что данное нововведение пока не несет никаких угроз для белорусской стороны. Однако, как будут дальше развиваться события, покажет время.-0-
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"Я не вижу тут трагедии. Главное, чтобы наши граждане имели равные права с российскими гражданами, потому что об этом существуют конкретные договоренности в...
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