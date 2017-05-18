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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси в выходные

19.05.2017 11:14 — Новости Общества | БелТА  
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Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси в выходные

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси в выходные, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

"Погода в выходные будет неустойчивой: ожидаются как тепло и солнце, так и дожди и грозы", - сказал Дмитрий Рябов.

В субботу, 20 мая, погодные условия на территории Беларуси ночью будет определять область повышенного атмосферного давления. Днем скажется влияние теплой неустойчивой воздушной массы. Ночью будет без осадков, днем в отдельных районах, преимущественно по северной части страны, пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура ночью составит 6-12 градусов выше нуля, в отдельных районах по юго-востоку - плюс 3-5. Днем будет 20-25 градусов тепла, по западу - до плюс 27.

В воскресенье, 21 мая, с северо-запада европейской территории России ожидается перемещение фронтальных разделов. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 7-14 градусов выше нуля, днем - от плюс 17 по северо-востоку до плюс 25 по юго-западу страны.

В понедельник, 22 мая, начнет распространяться область повышенного атмосферного давления, сформированная в более свежем воздухе. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-западу, а днем в западных районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, по юго-западу - до плюс 13. Днем - 16-22 градуса тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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"Погода в выходные будет неустойчивой: ожидаются как тепло и солнце, так и дожди и грозы", - сказал Дмитрий Рябов.

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