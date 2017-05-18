19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 200 легковушек на границе ожидают очереди на выезд в Польшу. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 10.00 в очереди на выезд из Беларуси в Польшу находятся 190 легковушек. В пункте пропуска "Брест", предназначенном для выезда исключительно легковых автомобилей и автобусов, собралось 90 машин. В "Брузгах" и "Берестовице" - по 50.

Также на границе с Литвой в очередях на выезд стоят более 400 фур, с Латвией - 85.-0-