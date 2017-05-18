ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почти 200 легковушек на границе ожидают очереди на выезд в Польшу

19.05.2017 11:06 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 200 легковушек на границе ожидают очереди на выезд в Польшу. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 10.00 в очереди на выезд из Беларуси в Польшу находятся 190 легковушек. В пункте пропуска "Брест", предназначенном для выезда исключительно легковых автомобилей и автобусов, собралось 90 машин. В "Брузгах" и "Берестовице" - по 50.

Также на границе с Литвой в очередях на выезд стоят более 400 фур, с Латвией - 85.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По состоянию на 10.00 в очереди на выезд из Беларуси в Польшу находятся 190 легковушек. В пункте пропуска "Брест", предназначенном для выезда исключительно легковых...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Беларусь передала информацию о расследовании дела о "Белом легионе" европейским партнерам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика