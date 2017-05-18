В Бресте жители частного сектора требуют возврата своих денег за строительство сети канализации

Заявление с просьбой построить в частном секторе брестского микрорайона Граевка канализацию в далеком 2007 году написал отец Зинаиды Сачик — ветеран Великой Отечественной. Правда, в брестском предприятии «Водоканал» разъяснили, что ни ветеранам, ни инвалидам льгот не предоставляют. Канализация на 10 улицах Граевки появилась в 2012 году благодаря долевому строительству: 70 процентов — бюджет, 30 — жители. Однако прошло несколько лет, и «Брестводоканал» стал выдавать технические условия на подключение новых потребителей к канализационной сети бесплатно. Дольщики объединились и решили: «Не быть тому. Или нам деньги возвращайте, или берите с других!» Конфликт вышел за пределы микрорайона.



Фото: sb.by

Зинаида Сачик — председатель жилищно-построечного кооператива «Граевка» — пришла в брестский корпункт «СБ» с тремя пухлыми папками. Переписка. В первую очередь показывает распоряжение бывшего председателя Брестского горисполкома Александра Палышенкова, в котором предприятию «Водоканал» указано подключать пользователей к сети канализации «с учетом согласования с жилищно-построечным кооперативом «Граевка»:

— Подключение только по согласованию с нами! Это ведь правильно. Распоряжение выполнялось. Но пришел новый руководитель города и «Водоканал» стал действовать по своему усмотрению. Так, наш кооператив отказал в бесплатном подключении жительнице одной из квартир дома 75 по улице Осипенко, а она сама подключилась к сетям соседа.

Члены кооператива возмутились. Пошли собрания. Письма в разные инстанции. Люди, а расходы по строительству сетей понесли в основном пенсионеры, среди которых есть и ветераны войны, не понимали, почему они платили, а кому-то можно подключиться бесплатно.

Дальше был суд. И суд постановил: для подключения к системе канализации хозяйке квартиры дома 75 согласования с ЖПК «Граевка»… не требуется.

— Мы считали, что сети канализации принадлежат кооперативу, а теперь выясняется, что у нас взяли деньги — в эквиваленте чуть более тысячи долларов с каждого двора — и мы никакие не хозяева. Без согласия дольщиков сети канализации были переданы заказчиком строительства — управлением капитального строительства — на баланс «Брестводоканала». При этом людям вложенных в строительство денег так никто и не вернул. Где правда? — Зинаида Александровна задается вопросом, который сегодня волнует всех дольщиков ЖПК «Граевка».

Увы, комментарий главного инженера «Брестводоканала» Игоря Хмельницкого их разочарует:

— Да, они вкладывали свои деньги в строительство сети. Но потом по решению Брестского горисполкома сеть передали на баланс «Брестводоканала». Теперь по законодательству при подключении мы не имеем права брать с людей деньги.

Оксана Чебушева, управляющий партнер адвокатского бюро «Чебушева, Фокина и партнеры» считает, что единственно возможным вариантом разрешения возникшей спорной ситуации может стать возмещение гражданам внесенных ими сумм на строительство канализации с учетом индексации:

— В расходной части бюджета на очередной финансовый год можно заложить обязательства местного бюджета перед дольщиками. Если бы все жители квартала участвовали в финансировании канализации, никакого вопроса бы не возникло. А получилось, что более сотни человек вложили в строительство собственные деньги, а подключить к сетям необходимо еще 80 потребителей, потому дольщики, оплатившие строительство, считают себя обманутыми. Моральный аспект здесь присутствует, но говорить о нарушении законодательства не приходится. Распоряжение бывшего председателя горисполкома, содержащее указание «Брестводоканалу» выдавать технические условия на подключение к канализации с согласия кооператива, не основано на нормах законодательства. А ответы госорганизаций, в которые обращался кооператив, основываются на том, что правовое регулирование этих вопросов отсутствует. ЖПК «Граевка» не является собственником сетей канализации, несмотря на участие в их финансировании.

Несмотря на правовой тупик, Зинаида Сачик и товарищи по несчастью сдаваться не собираются. Из Министерства финансов на их письмо пришел ответ, где черным по белому написано: «направление бюджетных средств на возмещение понесенных гражданами расходов возможно при наличии соответствующих расходных обязательств». Значит, надежда еще не потеряна?