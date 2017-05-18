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Посол Беларуси и мэр Львова наметили шаги по активизации туристического обмена

19.05.2017 12:19 — Новости Общества | БелТА  
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Посол Беларуси и мэр Львова наметили шаги по активизации туристического обмена
Во время встречи. Фото Посольства Республики Беларусь в Украине

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол посетил Львовскую область. Состоялась встреча с мэром Львова Андреем Садовым, в ходе которой намечены шаги по активизации туристического обмена, сообщили БЕЛТА в белорусском посольстве.

"Руководитель белорусского дипломатического представительства и городской глава Львова затронули весь спектр белорусско-украинского сотрудничества, включая контакты в торгово-экономической сфере, в области жилищно-коммунального хозяйства и машиностроения, гуманитарные связи, культурное сотрудничество, а также намечены практические шаги по активизации туристического обмена", - рассказали в посольстве.

Состоялась также встреча Игоря Сокола с председателем Львовской областной государственной администрации Олегом Синютко. Стороны отметили высокий потенциал белорусско-украинского регионального диалога и подтвердили готовность углублять двусторонние отношения в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.

На встрече с президентом Львовской торгово-промышленной палаты Дмитрием Афтанасом обсуждено сотрудничество Львовской ТПП с Гродненским, Минским и Витебским отделениями БелТПП. Отмечена необходимость актуализировать соглашения сотрудничества региональных торговых палат двух стран, рассмотрена возможность организации взаимных визитов.

Во время общения с представителями деловых кругов детально разобран механизм льготного кредитования по указу Президента Беларуси №466 для украинских предпринимателей, приобретающих белорусскую автотранспортную технику с возможностью компенсации белорусской стороной части кредита в банках Украины.

Игорь Сокол встретился с председателем Львовского областного совета Александром Ганущиным. Обсуждались направления межпарламентского взаимодействия Беларуси и Украины, динамика и перспективы торгово-экономического и трансграничного сотрудничества.

Также посол при участии председателя Львовской облгосадминистрации Олега Синютко торжественно открыл выставочный проект "Будзь ЯК. Паэт і стыль", который организован в соответствии с договором о сотрудничестве между Государственным литературным музеем Янки Купалы и Львовском историческим музеем. На выставке представлены многогранный образ народного поэта Янки Купалы и его большое культурно-просветительское наследие.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На встрече с президентом Львовской торгово-промышленной палаты Дмитрием Афтанасом обсуждено сотрудничество Львовской ТПП с Гродненским, Минским и Витебским...

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