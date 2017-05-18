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Центральный аппарат МВД Беларуси предлагается сократить на 10%
19.05.2017 12:17 — Новости Общества | БелТА
Игорь Шуневич. Фото из архива
19 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Центральный аппарат МВД Беларуси предлагается сократить на 10%. Об этом по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко сообщил журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.
Руководитель правоохранительного ведомства доложил о планах по дальнейшему реформированию системы органов внутренних дел. "Мы предлагаем сократить в том числе центральный аппарат МВД практически на 10%. Должность одного из заместителей министра подлежит сокращению. Также по нисходящей ряд подразделений органов внутренних дел будет реформирован", - заявил Игорь Шуневич.
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"Мы предлагаем сократить в том числе центральный аппарат МВД практически на 10%. Должность одного из заместителей министра подлежит сокращению. Также по нисходящей...
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