Игорь Шуневич. Фото из архива

19 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Центральный аппарат МВД Беларуси предлагается сократить на 10%. Об этом по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко сообщил журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель правоохранительного ведомства доложил о планах по дальнейшему реформированию системы органов внутренних дел. "Мы предлагаем сократить в том числе центральный аппарат МВД практически на 10%. Должность одного из заместителей министра подлежит сокращению. Также по нисходящей ряд подразделений органов внутренних дел будет реформирован", - заявил Игорь Шуневич.

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