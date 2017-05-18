БРПО будет развивать больше проектов в интернете

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская республиканская пионерская организация будет развивать больше проектов в интернете, сообщила журналистам председатель Центрального совета БРПО Виктория Меннанова перед торжественным открытием международного слета пионеров "Всегда готов!" в Минске, посвященного 95-летию пионерского движения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы идем в ногу со временем. У нас серьезно развивается работа в информационном пространстве, в частности, в интернете. Мы очень активно работаем в социальных сетях. Полагаем целесообразным мобилизовать наших ребят в интернет-пространстве, потому что сегодня каждый ребенок пользуется интернетом. Мы должны развивать такие проекты, которые будут интересны ребятам", - сказала Виктория Меннанова. К слову, организация претворяет в жизнь те идеи, которые инициированы самими ребятами.

Что касается других планов, то БРПО намерена развивать сотрудничество с пионерскими организациями Китая, Кубы.

По словам председателя Центрального совета, пионеры были и остаются примером. Ребята продолжают заложенные ранее традиции: помогают бабушкам, учат малышей, как нужно себя вести, ведь это общечеловеческие ценности - добро, труд, справедливость. Именно к этому нужно призывать детей сегодня и воспитывать в них в первую очередь нравственные качества.

Программа международного слета пионеров "Всегда готов!" насыщенная. Она включает выставку "Пионерия - чудесная страна" с раритетными экспонатами: коллекцией пионерских значков и нашивок, открыток и марок, фарфоровых фигур с пионерской тематикой, знамен, вымпелов, документов, грамот, дневников старейших пионерских вожатых. Проходит республиканский конкурс "Супервожатый" среди старших вожатых пионерских дружин. Запланированы театрализованное представление "Республика тысячи звезд", IV Республиканский сбор "Я пионер своей страны!", переговорная площадка "Время. События. Перспективы".

Мероприятия масштабного детско-юношеского форума, который проходит в столице 19-20 мая, объединит около 2 тыс. человек - делегатов слета - активистов БРПО из всех регионов страны, лидеров-руководителей разных лет, ветеранов пионерского движения страны, почетных гостей и приглашенных.

Общественное объединение "Белорусская республиканская пионерская организация" осуществляет свою деятельность в рамках государственной молодежной политики в республике, основываясь на лучших традициях работы с детскими и молодежными общественными объединениями страны. На 1 января 2017 года БРПО насчитывала 2843 пионерские дружины и более 650 тыс. членов, в том числе свыше 246 тыс. октябрят и более 404 тыс. пионеров.-0-