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ФПБ предлагает 2018 год в Беларуси объявить Годом человека труда
19.05.2017 12:45 — Новости Общества | БелТА
Михаил Орда
19 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси предлагает 2018 год в Беларуси объявить Годом человека труда. Соответствующее предложение сегодня на встрече с Президентом Александром Лукашенко озвучил председатель ФПБ Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы вышли с инициативой к Президенту, чтобы следующий 2018 год объявить Годом человека труда", - сказал Михаил Орда по итогам встречи.
По его словам, это будет способствовать повышению престижа рабочих специальностей, людей, которые трудятся в различных отраслях народного хозяйства.-0-
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"Мы вышли с инициативой к Президенту, чтобы следующий 2018 год объявить Годом человека труда", - сказал Михаил Орда по итогам встречи.
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