ФПБ предлагает 2018 год в Беларуси объявить Годом человека труда

Михаил Орда

19 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси предлагает 2018 год в Беларуси объявить Годом человека труда. Соответствующее предложение сегодня на встрече с Президентом Александром Лукашенко озвучил председатель ФПБ Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы вышли с инициативой к Президенту, чтобы следующий 2018 год объявить Годом человека труда", - сказал Михаил Орда по итогам встречи.

По его словам, это будет способствовать повышению престижа рабочих специальностей, людей, которые трудятся в различных отраслях народного хозяйства.-0-