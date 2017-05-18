ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вооруженные силы Беларуси и России проводят совместное специальное учение

19.05.2017 12:43 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В период с 19 по 25 мая под руководством начальника управления радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси полковника Игоря Данильчика проводится совместное специальное учение с воинскими частями РЭБ вооруженных сил Беларуси и России. Такая информация размещена на сайте Минобороны, сообщает БЕЛТА.

Главной целью учения является обеспечение качественной и полной подготовки сил и средств РЭБ к совместному стратегическому учению "Запад-2017". Кроме того, предполагается повысить уровень взаимодействия между воинскими частями РЭБ вооруженных сил Беларуси и России при совместном решении задач по предназначению; обеспечить поддержание уровня обученности личного состава слаженным действиям в составе подразделений и умелому применению штатной специальной техники в ходе выполнения различных учебно-боевых задач.

Во время учения планируется отработать вопросы завершения подготовки группировки войск РЭБ к боевому применению, применение средств РЭБ в ходе изоляции районов действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника, а также управление воинскими частями и подразделениями РЭБ в ходе ведения военных действий при отражении агрессии против Союзного государства в условиях быстро меняющейся обстановки.

Структура штаба руководства учения и посреднический аппарат с учетом обмена оперативными группами позволит осуществлять единое руководство обучаемыми, контроль и оценку действий органов военного управления и задействованных в практических розыгрышах войск (сил).

Подобного рода учение в вооруженных силах Беларуси и России проводится впервые. Совместное специальное учение проводится на двух полигонах Беларуси (174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО, 230-м общевойсковом полигоне) и одном участке местности (Дретунь). К участию в учении привлекаются офицеры органов управления РЭБ вооруженных сил Беларуси и России, воинские части РЭБ Вооруженных Сил Беларуси и ряд воинских частей РЭБ Западного военного округа Вооруженных Сил России. Отработка форм и способов применения группировки РЭБ спланирована с учетом современных локальных войн и вооруженных конфликтов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главной целью учения является обеспечение качественной и полной подготовки сил и средств РЭБ к совместному стратегическому учению "Запад-2017".

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
БРПО будет развивать больше проектов в интернете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика