КГБ задержал за взятки 10 руководящих работников системы здравоохранения

Комитет Госбезопасности Беларуси рассказал о задержании десяти коррупционеров-руководителей системы здравоохранения. Суммы взяток варьировались от 400 до 5 000 долларов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, «должностные лица на системной основе получали взятки за создание условий для победы в ходе тендерных торгов «нужного поставщика» оборудования и реагентов в интересах клинико-диагностических лабораторий. После удачного оформления сделки менеджеры коммерческих структур передавали должностным лицам незаконное вознаграждение – до пяти процентов от стоимости реализованных товаров. Функционирование указанных схем вело удорожанию оборудования и реагентов на 30-70 процентов для больниц и поликлиник, а фактически – для бюджета страны, из которого оплачивались все закупки».

В отношении указанных коррупционеров возбуждены уголовные дела по ст. 430 («получение взятки») УК Беларуси, предъявлены обвинения и применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Согласно данной статье, коррупционерам может грозить ограничение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Отдельно в КГБ рассказали о задержании 18 апреля при получении взятки в 2,8 тыс. евро с поличным главного врача УЗ «Пинская центральная больница» В. Осочук, а также взяткодателей из числа функционеров коммерческих структур, в т.ч. руководителя НПЧУП «Белреамед» Н. Оганесяна, было также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 («хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере») УК Республики Беларусь в отношении главного врача ГУ «Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации» В. Масло. Главврача обвиняют в том, что он организовал хищение денег, начислявшихся его подчиненным в виде премиальных выплат, на сумму не менее 21 тыс. белорусских рублей. Главврач задержан, его дело будет расследовать СК.