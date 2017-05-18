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КГБ задержал за взятки 10 руководящих работников системы здравоохранения
19.05.2017 12:52 — Новости Общества | БДГ
Комитет Госбезопасности Беларуси рассказал о задержании десяти коррупционеров-руководителей системы здравоохранения. Суммы взяток варьировались от 400 до 5 000 долларов.
Как
В отношении указанных коррупционеров возбуждены уголовные дела по ст. 430 («получение взятки») УК Беларуси, предъявлены обвинения и применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Согласно данной статье, коррупционерам может грозить ограничение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
Отдельно в КГБ рассказали о задержании 18 апреля при получении взятки в 2,8 тыс. евро с поличным главного врача УЗ «Пинская центральная больница» В. Осочук, а также взяткодателей из числа функционеров коммерческих структур, в т.ч. руководителя НПЧУП «Белреамед» Н. Оганесяна, было также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 («хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере») УК Республики Беларусь в отношении главного врача ГУ «Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации» В. Масло. Главврача обвиняют в том, что он организовал хищение денег, начислявшихся его подчиненным в виде премиальных выплат, на сумму не менее 21 тыс. белорусских рублей. Главврач задержан, его дело будет расследовать СК.
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Комитет Госбезопасности Беларуси рассказал о задержании десяти коррупционеров-руководителей системы здравоохранения. Суммы взяток варьировались от 400 до 5 000...
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