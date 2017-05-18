Игорь Шуневич. Фото из архива

19 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Преступность в Беларуси стабильно снижается на протяжении нескольких лет. Об этом сегодня доложил Президенту Беларуси министр внутренних дел Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что накануне ему были переданы данные по статистике в сфере ответственности правоохранительных органов. "Я с ней ознакомлен и уже тенденции вижу. Но хотелось бы из уст министра услышать, как он видит эти тенденции в той сфере, которой он занимается", - отметил глава государства.

Игорь Шуневич доложил об оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел. По итогам четырех месяцев текущего года сохранена динамика сокращения преступности. "Мы стараемся закрепить все положительные тенденции, которые были достигнуты. Уже традиционно, на протяжении нескольких лет, преступность снижается. В этом году процент снижения - практически 8,5%", - заявил министр.

В частности, за четыре месяца стало меньше совершаться преступлений несовершеннолетними, несколько снизилась рецидивная преступность, равно как и количество преступлений в сфере наркоторговли и наркопотребления. Одновременно растет процент раскрываемости преступлений, в том числе особо опасных.-0-