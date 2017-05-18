Развитие пионерской организации полезно обществу и государству - посол Кубы

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие пионерской организации полезно обществу и государству. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси Херардо Суарес Альварес, который принимает участие в международном слете пионеров "Всегда готов!" в Минске, посвященном 95-летию пионерского движения, передает корреспондент БЕЛТА.

На Кубе пионерская организация очень популярна. Практически все дети с первого класса вступают в ее ряды. Детям вручают значки и галстуки. Причем с первого по третий класс - это синий галстук, с четвертого по шестой - красный. У пионеров воспитывают чувства коллективизма, солидарности, патриотизма. Эти ценности помогают детям и молодежи быть полноправными гражданами своей родины.

"Очень приятно, что у вас сохранилась пионерская организация, которая объединяет на патриотической основе, на основе ценностей, на пользу вашей родины. Это прекрасно, что такие традиции сохранились", - сказал Херардо Суарес Альварес.

Первый секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи, член Совета Республики Андрей Беляков поздравил организацию с юбилеем. "Мы очень рады, что в нашей стране есть такая организация, как пионерия, которая может подарить не только детям, но и взрослым атмосферу дружбы. Когда впервые мне повязывали пионерский галстук, я ощущал волнение и огромную гордость. Гордость за своих ребят, товарищей, за свою страну. Отрадно, что и сегодня эти символы присутствуют в жизни пионерской организации. Я абсолютно искренно уверен, что и сегодня ребята точно так же испытывают волнение, гордость", - сказал он.

Общественное объединение "Белорусская республиканская пионерская организация" осуществляет свою деятельность в рамках государственной молодежной политики в республике, основываясь на лучших традициях работы с детскими и молодежными общественными объединениями страны.

На 1 января 2017 года БРПО насчитывает 2 843 пионерские дружины и более 650 тыс. членов, в том числе свыше 246 тыс. октябрят и более 404 тыс. пионеров.-0-