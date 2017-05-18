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Центральный аппарат МВД Беларуси предлагается сократить на 10%

19.05.2017 13:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Центральный аппарат МВД Беларуси предлагается сократить на 10%. Об этом по итогам доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко сообщил журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Руководитель правоохранительного ведомства доложил о планах по дальнейшему реформированию системы органов внутренних дел. «Мы предлагаем сократить в том числе центральный аппарат МВД практически на 10%. Должность одного из заместителей министра подлежит сокращению. Также по нисходящей ряд подразделений органов внутренних дел будет реформирован», — заявил Игорь Шуневич.

Преступность в Беларуси стабильно снижается на протяжении нескольких лет

Александр Лукашенко отметил, что накануне ему были переданы данные по статистике в сфере ответственности правоохранительных органов. «Я с ней ознакомлен и уже тенденции вижу. Но хотелось бы из уст министра услышать, как он видит эти тенденции в той сфере, которой он занимается», — отметил глава государства.

Игорь Шуневич доложил об оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел. По итогам четырех месяцев текущего года сохранена динамика сокращения преступности. «Мы стараемся закрепить все положительные тенденции, которые были достигнуты. Уже традиционно, на протяжении нескольких лет, преступность снижается. В этом году процент снижения — практически 8,5%», — заявил министр.

В частности, за четыре месяца стало меньше совершаться преступлений несовершеннолетними, несколько снизилась рецидивная преступность, равно как и количество преступлений в сфере наркоторговли и наркопотребления. Одновременно растет процент раскрываемости преступлений, в том числе особо опасных.

 
 
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"Должность одного из заместителей министра подлежит сокращению. Также по нисходящей ряд подразделений органов внутренних дел будет реформирован", - заявил Игорь...

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Преступность в Беларуси стабильно снижается на протяжении нескольких лет
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