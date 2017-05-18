Игорь Шуневич

Центральный аппарат МВД Беларуси предлагается сократить на 10% /дополнено/

19 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Центральный аппарат МВД Беларуси предлагается сократить на 10%. Об этом по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко сообщил журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель правоохранительного ведомства доложил о планах по дальнейшему реформированию системы органов внутренних дел. "Мы предлагаем сократить в том числе центральный аппарат МВД практически на 10%. Должность одного из заместителей министра подлежит сокращению. Также по нисходящей ряд подразделений органов внутренних дел будет реформирован", - заявил Игорь Шуневич.

Александр Лукашенко на встрече напомнил, что в стране идет оптимизация. "В вертикали власти она проведена. Сейчас занимаемся сопутствующими бюджетными организациями, - отметил он. - Точно так мы занимаемся, но уже по отдельному плану, в силовых структурах. Армия по своему плану сокращается (давно этот план утвержден). Для МВД также мы с вами договорились о планах оптимизации. И эта оптимизация в МВД началась давно, она продолжается. Как сейчас обстоят дела?"

Президент также поинтересовался, возникают ли какие-то вопросы в связи с уже проведенными мероприятиями по реформированию в системе правоохранительных органов. "Выделяли следствие и так далее. Спустя уже много времени, есть ли проблемы, насколько они преодолимы? Какие есть вопросы в этом плане? Для меня это очень важно. Я это держу на контроле", - добавил глава государства.-0-