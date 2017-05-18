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ЕС выделит 1,5 млн евро на реставрацию Фарного костела в Несвиже
19.05.2017 13:36 — Новости Общества | Tut.by
Грант на 1,5 млн евро от Евросоюза на реставрацию Фарного костела (костела Божьего Тела) в Несвиже должен поступить в ближайшее время. Об этом сообщил председатель Несвижского районного исполнительного комитета Иван Крупко на выездном заседании коллегии аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей в Несвиже.
— Это грант на реконструкцию усыпальницы, — уточнил председатель райисполкома.
Также в 2017 году на реставрацию костела выделено 600 тысяч рублей из бюджета.
Председатель райисполкома напомнил, что реставрация костела начата в 2011 году. В прошлом году была завершена первая очередь работ. Тогда же на фасадах обнаружили фрески.
— Они датируются XVI—XVIII веками и представляют собой большую историческую и художественную ценность, — пояснил Иван Крупко. — До этого никто не встречал в архивах и других источниках сведений об этих росписях.
Костел Божьего Тела был построен в Несвиже в 1593 году по образцу римского костела Святого Имени Иисуса. В его подземном уровне находится крипта Радзивиллов.
Иван Крупко добавил, что скоро исполнится год новому несвижскому православному храму Вознесения, который был построен на народные пожертвования. Всего же в районе 29 зарегистрированных общин: 15 православных, 4 католические, 9 — христиан веры евангельской и 1 — адвентистов.
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Также в 2017 году на реставрацию костела выделено 600 тысяч рублей из бюджета.
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