Проблема учета страхового стажа обсуждена на встрече Лукашенко с председателем ФПБ

19 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Проблемы в сфере учета страхового стажа, необходимого для начисления пенсии, обсуждена на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Был затронут вопрос по пенсионному обеспечению. Речь шла о тех категориях граждан, которые сегодня не могут по объективным причинам выработать свой стаж", - сказал Михаил Орда по итогам встречи.

Он уточнил, что речь шла о тех людях, которые ухаживают за инвалидами, о многодетных семьях. Например, тем, у кого трое детей, время нахождения в отпуске по уходу за ребенком включается в страховой стаж в полном объеме, а воспитывающим уже четырех детей засчитывается не полностью. "Мы считаем, что это упущение, и Президент нас в этом полностью поддержал. Сегодня практически подготовлен проект указа Президента, и он будет внесен на рассмотрение главы государства", - заявил Михаил Орда.-0-