ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проблема учета страхового стажа обсуждена на встрече Лукашенко с председателем ФПБ

19.05.2017 13:32 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

19 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Проблемы в сфере учета страхового стажа, необходимого для начисления пенсии, обсуждена на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Был затронут вопрос по пенсионному обеспечению. Речь шла о тех категориях граждан, которые сегодня не могут по объективным причинам выработать свой стаж", - сказал Михаил Орда по итогам встречи.

Он уточнил, что речь шла о тех людях, которые ухаживают за инвалидами, о многодетных семьях. Например, тем, у кого трое детей, время нахождения в отпуске по уходу за ребенком включается в страховой стаж в полном объеме, а воспитывающим уже четырех детей засчитывается не полностью. "Мы считаем, что это упущение, и Президент нас в этом полностью поддержал. Сегодня практически подготовлен проект указа Президента, и он будет внесен на рассмотрение главы государства", - заявил Михаил Орда.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Был затронут вопрос по пенсионному обеспечению. Речь шла о тех категориях граждан, которые сегодня не могут по объективным причинам выработать свой стаж", - сказал...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусские ученые разработали пищевые добавки для восстановления пораженной алкоголем печени
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика