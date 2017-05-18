19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разработали пищевые добавки для восстановления пораженной алкоголем печени, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом биохимической фармакологии Института биохимии биологически активных соединений НАН Беларуси Вячеслав Буко.

"Мы разработали несколько средств для защиты печени при алкогольном стеатогепатите. Например, установили, что масло из семян огуречника тормозит развитие болезни. Тем же эффектом обладает и экстракт краснокочанной капусты. Мы планируем, что они будут использоваться в качестве биологически активных добавок к пище", - сказал Вячеслав Буко. Эта разработка вошла в топ-100 результатов фундаментальных и прикладных исследований Национальной академии наук Беларуси.

Ученые работают и с другими растительными субстанциями, например, бетулином, который содержится в березовой коре. "Он обладает свойствами, которые позволяют предупреждать стеатогепатит - и алкогольный, и неалкогольный. Бетулин действует очень эффективно. Мы даже планируем разработать на его основе лекарственное вещество", - пояснил заведующий отделом.

Растительные субстанции могут быть эффективны не только при алкогольном стеатогепатите. "Экстракт из капусты проявил свое антидиабетическое действие. Он защищает сосуды и компоненты крови от разрушения при диабете. Так что его можно использовать в том числе для лечения и профилактики осложнений диабета", - отметил Вячеслав Буко.

Ученые сотрудничают с кафедрой биохимии Гродненского государственного университета им. Янки Купалы. "Они обнаружили антидиабетические свойства экстракта клюквы, а мы - иммуномодулирующие свойства. Зародилась мысль о том, что из комбинации экстракта краснокочанной капусты и экстракта клюквы может получиться интересная биологически активная добавка двустороннего действия: и для защиты печени, и для повышения иммунной активности организма", - добавил заведующий отделом.

Данные разработки пока не применяются на практике. "Для этого необходимо провести весь спектр необходимых исследований и получить разрешение Минздрава", - пояснил ученый.-0-