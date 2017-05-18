Создателя Wikileaks Ассанжа больше не считают насильником

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Прокуратура Швеции прекратила следствие по делу об изнасиловании в отношении создателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа.

Ассанжа обвиняли в 2010 году в изнасиловании двух женщин в Стокгольме. С 2012 года основатель проекта Wikileaks скрывается в здании посольства Эквадора в Лондоне – ему предоставили политическое убежище в этой стране.

В пятницу стало известно, что шведская прокуратура прекратила следствие по этому уголовному делу. При этом возобновить его шведские власти могут вплоть до 2020 года.

Несмотря на то что преследование по подозрению в сексуальных домогательствах Ассанжа прекратились, он сейчас не может покинуть территорию посольства – лондонская полиция пригрозила задержать его в исполнение ордера 2012 года.

Сразу после появления новостей о прекращении уголовного преследования создатель Wikileaks опубликовал свою фото с улыбкой.

К эквадорским властям за защитой Ассанж обращался из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в Wikileaks.

Wikileaks — международная некоммерческая организация, которая занимается публикацией секретной информации и "утечек" — в том числе о расходах в войне в Афганистане, коррупции в Кении, переписки кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.