Каждого десятого из Центрального аппарата МВД Беларуси сократят

МИНСК, 19 мая – Sputnik. Министр внутренних дел Игорь Шуневич завил, что есть предложения по сокращению Центрального аппарата ведомства на 10%.

В пятницу Шуневича с докладом принял президент Беларуси Александр Лукашенко, на встрече в том числе шла речь о дальнейшем реформировании органов

"Предлагаем сократить центральный аппарат МВД практически на 10%", – цитирует слова Шуневича БелТА .

По словам министра, у главы ведомства станет меньше на одного заместителя, а далее пойдет по нисходящей – реформам подвергнутся некоторые подразделения МВД.

В свою очередь глава государства задал Шуневичу ряд вопросов по данной теме и напомнил, что он держит процесс оптимизации структуры МВД на личном контроле.