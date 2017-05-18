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Каждого десятого из Центрального аппарата МВД Беларуси сократят

19.05.2017 14:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мая – Sputnik. Министр внутренних дел Игорь Шуневич завил, что есть предложения по сокращению Центрального аппарата ведомства на 10%.

Каждого десятого из Центрального аппарата МВД Беларуси сократят
© Sputnik/
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В пятницу Шуневича с докладом принял президент Беларуси Александр Лукашенко, на встрече в том числе шла речь о дальнейшем реформировании органов

"Предлагаем сократить центральный аппарат МВД практически на 10%", – цитирует слова Шуневича БелТА.

По словам министра, у главы ведомства станет меньше на одного заместителя, а далее пойдет по нисходящей – реформам подвергнутся некоторые подразделения МВД.

В свою очередь глава государства задал Шуневичу ряд вопросов по данной теме и напомнил, что он держит процесс оптимизации структуры МВД на личном контроле.

 
Теги: Минск
 
 
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У главы ведомства станет меньше на одного заместителя, а далее пойдет по нисходящей – реформам подвергнутся некоторые подразделения МВД.

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