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Каждого десятого из Центрального аппарата МВД Беларуси сократят
19.05.2017 14:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая – Sputnik. Министр внутренних дел Игорь Шуневич завил, что есть предложения по сокращению Центрального аппарата ведомства на 10%.
В пятницу Шуневича с докладом принял президент Беларуси Александр Лукашенко, на встрече в том числе шла речь о дальнейшем реформировании органов
"Предлагаем сократить центральный аппарат МВД практически на 10%", – цитирует слова Шуневича
По словам министра, у главы ведомства станет меньше на одного заместителя, а далее пойдет по нисходящей – реформам подвергнутся некоторые подразделения МВД.
В свою очередь глава государства задал Шуневичу ряд вопросов по данной теме и напомнил, что он держит процесс оптимизации структуры МВД на личном контроле.
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У главы ведомства станет меньше на одного заместителя, а далее пойдет по нисходящей – реформам подвергнутся некоторые подразделения МВД.
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