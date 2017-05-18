Дмитрий Киселев: радио навсегда останется языком мысли

МИНСК, 19 мая — Sputnik, Мария Шелудякова. Радио как формат никогда не устареет, а вещание на русском языке продолжает играть очень важную роль, причем как в России, так и для всего человечества, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, открывая в Москве международный форум "Русскоязычное вещание в условиях возрастающей роли информации в мире".



© Sputnik / Виктор Толочко Выступление Вячеслава Шарапова на форуме русскоязычных вещателей

Форум проводится в целях укрепления сотрудничества среди представителей радиосообщества, вещающих на русском языке, в том числе, в странах СНГ. Киселев подчеркнул, что радио навсегда останется языком мысли: "Телевидение может прикрыться картинкой, а радио говорит смыслами, которых нам сейчас и не хватает".

"Мы видим нехватку смыслов в СМИ на примере США, где, на мой взгляд, импичмент президента де-факто уже произошел. Американский истеблишмент борется против избранного президента, который оказался практически парализованным. Это привело к тому, что Вашингтон практически выпал из международной жизни", — заявил генеральный директор агентства.

Киселев назвал вещание на русском языке цивилизационным украшением планеты. Радио на русском языке несет особую ответственность, продолжая традиции русской литературы, которая по праву считается украшением мировой культуры.

В 2016 году информагентство "Россия сегодня" отпраздновало пятидесятилетие, напомнил он. Корни международного агентства лежат в Совинформбюро. Эта организация была создана на третий день после начала Великой Отечественной войны, и ее символом, как бы сейчас сказали, брендом, был советский радиоведущий Юрий Левитан.

"Тексты, которые произносил в эфире Левитан, были абсолютно неформальными, можно сказать, высокохудожественными", — отметил Киселев, напомнив, что в прошлом году агентство провело международный конкурс "Говори как Левитан", цель которого заключалась в поиске талантливых радиоведущих.

Сегодня МИА "Россия сегодня" вещает на десятки стран мира более чем на тридцати языках, и, как представляется руководителю агентства, оно добилось значительных результатов. В прошлом году по результатам голосования в интернете Радио Sputnik слало лучшей новостной радиостанцией страны.

"Противостояние в эфире"

Константин Косачев, в свою очередь, также подчеркнул свою принадлежность к гильдии радиоведущих. В 2010 году он вел собственную программу "Визави с миром" на радио "Голос России".



© Sputnik Александр Натрускин Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на третьем Международном форуме русскоязычных вещателей

"Отдаю должное Радио Sputnik, успешно сменившему "Голос России". Времена изменились, но то, что вы делаете, продолжает оставаться важнейшей работой для России и всего мира", — отметил Косачев.

По его словам, перед российскими СМИ за рубежом сейчас стоят новые вызовы. Российские журналисты превратились из субъектов информационной политики в объекты. Оппоненты видят в них не просто конкурентов, а угрозу для устоявшегося миропорядка, который конструировался Западом.

Косачев подчеркнул, что в последние 25 лет наблюдается противостояние различных "школ мышления". В Европе и США конфликт с Россией выдают за геополитический, утверждая, что Москва якобы не смирилась с утратой имперского статуса и пытается весь мир разделить на сферы влияния. Россию обвиняют в том, что страна не готова идти по единственно верному пути демократии, однако это не так, уверен он.

"На российских журналистах важная миссия — донести объективную позицию России до потребителя информации. И им приходится работать в тяжелых условиях, в которых закаляется характер и оттачивается профессионализм", — заключил Косачев, подчеркнув, что по ту сторону динамиков — гомогенная аудитория, и российские СМИ должны стать источником той информации, которая будет объединять русскоговорящих людей.

Третий международный форум радиовещателей посвящен новым тенденциям в развитии радиовещания, которые влияют на способы получения, обработки и подачи информации. На первый план в дискуссии экспертов выйдет проблематика правдивости информации, русский язык на радио- и телевидении, а также продвижение русской культуры.