20 мая — Всемирный день метрологии



С 2001 года по решению ЮНЕСКО метрологи всего мира отмечают Всемирный день метрологии. День выбран в ознаменование подписания 20 мая 1875 года в Париже «Метрической Конвенции».

Девиз Всемирного дня метрологии 2017 года – «Измерения для транспорта», ведь экономическая деятельность всех государств мира зависит, в том числе от безопасного и надежного транспорта. С увеличением потребности в его доступном и эффективном возникает необходимость соответствующих измерений и стандартов. Для оказания субъектам хозяйствования услуг в области обеспечения единства измерений государственная метрологическая служба РУП «Слуцкий центр стандартизации, метрологии и сертификации» представлена отделом поверки и калибровки средств измерений и отделом технического обслуживания и ремонта средств измерений. Этот отдел аккредитован в Национальнойой системе аккредитации Республики Беларусь, включен в Единый реестр Таможенного союза на право проведения работ по поверке и калибровке средств измерений. Корме того его специалисты проводят работы по метрологической аттестации средств измерений, аттестации испытательного оборудования, разрабатывают методики метрологической аттестации и калибровки средств измерений, методики аттестации испытательного оборудования.

Отдел технического обслуживания и ремонта средств измерений имеет сертификат соответствия на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту весов всех типов и назначения, гирь, манометров, приборов для определения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе и иных средств измерений.

Для удовлетворения настоящих и будущих запросов заказчиков специалисты отделов осваивают новые направления в области метрологических услуг и ремонта средств измерений и средств испытаний. С июля текущего года будет введена передвижная высоковольтная метрологическая лаборатория и освоена поверка измерительных трансформаторов напряжения до 10 кВ и трансформаторов тока до 5000А по месту их эксплуатации.

С более полной информацией о технических возможностях отделов можно ознакомиться на официальном сайте РУП «Слуцкий ЦСМС» www.slutskcsms.by.

В преддверьях профессионального праздника 19 мая РУП «Слуцкий ЦСМС» проводит семинар и «день открытых дверей» для специалистов метрологических служб, служб качества и производственных лабораторий предприятий.

Поздравляем всех, чья деятельность связана с метрологией, с профессиональным праздником. Желаем плодотворных успехов в решении сложных, многогранных задач на благо нашего государства, здоровья, мира и стабильности.