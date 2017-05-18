Прямая трансляция открытия выставка MILEX

VIII Международная выставка вооружения и военной техники «MILEX-2017» пройдет в Минске с 20 по 22 мая. Масштабные экспозиции будут развернуты на двух площадках: аэродромный комплекс аэропорта «Минск-1» и МКСК «Минск-Арена».

Прямая трансляция открытия начнется 20 мая в 9.30.

Посетителей «MILEX-2017» ожидает беспрецедентное военно-техническое шоу, кульминацией которого станет динамический показ возможностей ряда представленных на выставке образцов и технологий на территории аэродромного комплекса «Минск-1».

Официальным организатором онлайн-трансляции открытия является телекомпания «Воен ТВ».