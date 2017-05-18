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Прямая трансляция открытия выставка MILEX
19.05.2017 09:25 — Новости Общества | БелТА
VIII Международная выставка вооружения и военной техники «MILEX-2017» пройдет в Минске с 20 по 22 мая. Масштабные экспозиции будут развернуты на двух площадках: аэродромный комплекс аэропорта «Минск-1» и МКСК «Минск-Арена».
Прямая трансляция открытия начнется 20 мая в 9.30.
Посетителей «MILEX-2017» ожидает беспрецедентное военно-техническое шоу, кульминацией которого станет динамический показ возможностей ряда представленных на выставке образцов и технологий на территории аэродромного комплекса «Минск-1».
Официальным организатором онлайн-трансляции открытия является телекомпания «Воен ТВ».
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Посетителей «MILEX-2017» ожидает беспрецедентное военно-техническое шоу, кульминацией которого станет динамический показ возможностей ряда представленных на...
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