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Прямая трансляция открытия выставка MILEX

19.05.2017 09:25 — Новости Общества | БелТА  
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VIII Международная выставка вооружения и военной техники «MILEX-2017» пройдет в Минске с 20 по 22 мая. Масштабные экспозиции будут развернуты на двух площадках: аэродромный комплекс аэропорта «Минск-1» и МКСК «Минск-Арена».

Прямая трансляция открытия начнется 20 мая в 9.30.

Посетителей «MILEX-2017» ожидает беспрецедентное военно-техническое шоу, кульминацией которого станет динамический показ возможностей ряда представленных на выставке образцов и технологий на территории аэродромного комплекса «Минск-1».

Официальным организатором онлайн-трансляции открытия является телекомпания «Воен ТВ».

 
Теги: Минск
 
 
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Посетителей «MILEX-2017» ожидает беспрецедентное военно-техническое шоу, кульминацией которого станет динамический показ возможностей ряда представленных на...

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