Одежда для колясочников, народный учебник, фест усыновителей. В Минске выбрали лучшие соцпроекты

В Минске подвели итоги Девятого конкурса социальных проектов Social Weekend. Гран-при и приз зрительских симпатий достались проекту по созданию удобной одежды для инвалидов-колясочников. Получат путевку в жизнь и многие другие социальные инициативы.



В центре — Екатерина Тикота, дизайнер, разработавшая удобную одежду для инвалидов-колясочников. Именно этот проект получил Гран-при и приз зрительский симпатий. Фото: со страницы Facebook конкурса Social Weekend

Вчера в Минске прошел финал девятого республиканского конкурса социальных проектов Social Weekend. В жюри были известные бизнесмены, частные меценаты, представители парламента, министерств, общественных организаций, Мингорисполкома.

Гран-при и приз зрительских симпатий впервые в истории получил один и тот же проект — Ticota Inclusive, создание удобной одежды для инвалидов-колясочников. Пилотную коллекцию такой одежды от минского дизайнера презентовали на днях в Национальном аэропорту.

Проект также получит материальную поддержку на создание широкой линейки экспериментальной одежды от Юрия Мельничека, основателя компании в сфере искусственного интеллекта AIMATTER. Другой меценат, Михаил Чупринский, после успешного завершения тестов образцов поможет с продвижением и продажей готовых серий продукции.

— Проект за несколько месяцев проб и обучения обрел и усилил все необходимое: от идеи до технической реализации, от изучения потребности до привлечения внимания к проблеме. Ну и, конечно, гиперактивность и харизма команды! Еще это прекрасный пример того самого социального предпринимательства, когда проект задумывается и реализуется с бизнес-подходом и через какое-то время сможет стать прибыльным, решая социальную проблему, — отмечает руководитель конкурса Social Weekend Александр Скрабовский.



На показе пробной коллекции одежды для колясочников. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В конкурсе жесткий отбор — из 156 проектов до финала дошло 14, особенность в том, что большая часть финалистов традиционно получает поддержку.

Юрий Мельничек также поддержит проекты «CanBe: школа осознанного выбора профессии», «Док-менеджер» (идея — сделать более понятными и более простыми государственные административные процедуры) и фестиваль семей-усыновителей «Родные люди». Общая сумма поддержки — более 15 000 рублей.

Примечательно, что проект «Док-менеджер» (раньше он назывался «Бот-госслужащий») получил приглашение на рабочие встречи от Мингорисполкома и департамента развития предпринимательства Минэкономики.

Scrawlless — проект, который дает возможность детям с нарушениями мелкой моторики выполнять письменные работы по школьным предметам. Его поддержат Hoster.by и Юрий Зиссер.

Проект «Мама-Папа-Я» направлен на повышение уровня знаний о фертильности, беременности, родах и воспитании детей для людей в инвалидных колясках. Автор проекта — руководитель Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников Евгений Шевко. Эту идею поддержит Виталий Денисенков, директор и сооснователь web-студии.

Еще один финалист — проект «Гукi метро: Слухай сваё». С 1 июня музыка белорусских классиков должна зазвучать на станциях минского метро.

«Народный учебник» даст возможность лучшим учителям страны вместе создать свой школьный учебник. Авторы проекта пообщаются по поводу поддержки с Леонидом Лознером (сооснователь EPAM SYSTEMS).

Авторы проекта Urban bear смогут установить первую креативную детскую площадку в Бресте.

Проекты «Свае танцы» (популяризация и адаптация к современным условиям традиционных «вячорак») и ProInsult (помощь в реабилитации больным после инсульта) смогут поучаствовать в конкурсе местных инициатив «Будь здоров!» Программы развития ООН (ПРООН).

Подать заявку на участие в следующем сезоне крупнейшего конкурса социальных проектов в Беларуси — Десятого Social Weekend — можно будет уже в конце августа 2017 года.