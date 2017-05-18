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ФПБ рекомендует направлять не менее 10% бюджета профсоюзной организации на здоровый образ жизни

19.05.2017 14:54 — Новости Общества | БелТА  
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация профсоюзов Беларуси рекомендует направлять не менее 10% бюджета профсоюзной организации на стимулирование здорового образа жизни. Такая норма заложена в адресованных руководителям организаций рекомендациях по применению форм и методов морального и материального стимулирования приверженцев здорового образа жизни, сообщили БЕЛТА в ФПБ.

Также рекомендуется на эти цели направлять не менее 0,15% от фонда заработной платы.

По словам директора спортивного клуба ФПБ Валентина Боровка, развитие физической культуры и спорта - одна из главных задач социальной политики государства. ЗОЖ необходимо поощрять. Это направление всегда было и остается одним из приоритетных в работе Федерации профсоюзов Беларуси. Так, под эгидой профсоюзов регулярно проводятся отраслевые и межотраслевые спартакиады, спортивно-массовые праздники, турниры и туристические слеты, в которых принимают участие сотни тысяч белорусов. Всего в республике в 2016 году прошло более 22 тыс. спортивно-массовых мероприятий самого разного уровня.

Большое внимание профсоюзы уделяют развитию детско-юношеского спорта. Сегодня в 114 профсоюзных ДЮСШ бесплатно занимаются более 47 тыс. детей и подростков. Ребята проходят подготовку по 55 видам спорта, 37 из которых включены в программу Олимпийских игр. Мальчики и девочки с раннего возраста имеют возможность приобщиться к спорту и отвлечься от бесцельного времяпрепровождения.

В 2016 году в систематические занятия физкультурой и спортом было вовлечено более 1,98 млн человек - 20,8% населения страны. В 2015 году этот показатель составлял 20,2%, в 2010-м - 16,6%.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По словам директора спортивного клуба ФПБ Валентина Боровка, развитие физической культуры и спорта - одна из главных задач социальной политики государства.

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