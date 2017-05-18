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Беларусь отменит визы на время ЧМ-2021 по хоккею

19.05.2017 14:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 мая — Sputnik. Беларусь введет безвизовый режим на время проведения Чемпионата мира по хоккею в 2021 году, заявил член совета Международной федерации хоккея (IIHF), заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси Сергей Гончаров.

Беларусь отменит визы на время ЧМ-2021 по хоккею
© Sputnik Григорий Соколов
Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет в Минске и Риге

В пятницу в Кельне состоялся конгресс ИИХФ, на котором большинством голосов (55 против 52) было принято решение о проведении мирового хоккейного первенства в Минске и Риге в 2021 году. Полуфинальные встречи и полуфинал пройдут в белорусской столице.  

"Еще в 2009 году мы гарантировали безвизовый въезд на Чемпионате мира 2014 года, потому что тогда нам надо было убедить. В этот раз мы даже не акцентировали внимание, потому что про это все знают. Билеты на матчи будут работать как виза", — приводит слова Гончарова агентство "Р-Спорт".

В свою очередь президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис заявил, что вопрос безвизового въезда в прибалтийскую республику "будет решаться уже по ходу дела". "Не могу вам точно на это ответить сейчас. Такие варианты были на соревнованиях, так что будет решаться", — добавил он.

С победой совместной заявки Беларусь и Латвию поздравил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк. Он отметил, что исход голосования стал неожиданным. "У нас хорошие воспоминания от Минска. Если играем там, то это очень хорошо", — сказал Третьяк.

К поздравлениям присоединился и глава ИИХФ Рене Фазель, подчеркнувший, что обе федерации проедали серьезную работу. "Уверен, что турнир будет не менее успешен, чем турниры в Риге в 2006 году, в Минске в 2014 году", — сказал Фазель.

Напомним, Беларусь и Латвия подали совместную заявку на проведение турнира в январе этого года.

Для обеих стран опыт проведения ЧМ не первый: Латвия становилась хозяйкой ЧМ в 2016 году, Беларусь — в 2014-м. 

 
Теги: Минск
 
 
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Латвийская сторона в свою очередь заявила, что вопрос с отменой виз "будет решаться уже по ходу дела".

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