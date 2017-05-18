ГАИ наградила водителей за любовь к автомобилям - своим и чужим

В Минске стартовала Неделя любви к автомобилю, организаторами которой выступили SKODA в Беларуси, минские автолюбители и столичная ГАИ. Акция проводится впервые в мире и призвана показать, что автомобиль является неотъемлемым атрибутом современной жизни. В первый день Недели любви к автомобилю сотрудники Госавтоинспекции, вооружившись скрытой камерой и подарками, провели тест на вежливость на одном из оживленных минских проспектов.

В четверг днем на одном из перекрестков проспекта Дзержинского сотрудники Госавтоинспекции останавливали не нарушителей ПДД, а тех, кто отличился в хорошем смысле этого слова: своевременно предупреждал о маневрах, пропускал другие машины или остановился помочь заглохнувшим новичкам.

"Количество транспорта в Минске увеличивается. Уже более 700 тыс. зарегистрированных автомобилей, не считая приезжих. При такой загруженности без культуры вождения дорога легко может превратиться в неприятное и опасное предприятие. Кроме того, наглость на дороге одна из главных причин ДТП, - говорит начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник. - Нам бы хотелось, чтобы вежливость на дорогах стала таким же фирменным знаком Минска, как чистота наших улиц".

За два часа эксперимента около 50 автомобилистов были вознаграждены благодарностью за вежливость от инспекторов ГАИ и сувенирами от SKODA в Беларуси. Специально для водителей организаторы Недели любви к автомобилю разработали памятку с 6 главными правилами хорошего тона на дороге: "моргнуть" аварийкой в знак благодарности или правильно сообщить о небезопасной ситуации и пр.

Неделя любви к автомобилю, по задумке организаторов, это повод сказать "спасибо" своей машине или отблагодарить водителей за помощь в ситуациях, где без подвоза не обойтись.

Так, SKODA в Беларуси вместе с ГАИ запустили механизм помощи детскому хоспису - "365 дней добра". Любой минчанин с машиной или без может выбрать день в онлайн-календаре, чтобы в эту дату помочь семье подопечного хосписа, которая нуждается в транспорте. Первыми в волонтеры записались сотрудники столичной Госавтоинспекции, а SKODA в Беларуси специально на эти нужды выделила "шкодамобиль" - в течение года им может воспользоваться тот, у кого есть желание помочь, но нет своего автомобиля. Таким образом, организаторы надеются заполнить все 365 пустых ячеек виртуального календаря.

Поблагодарить авто за верную службу в эту неделю будет проще обычного. Фирменная СТО SKODA бесплатно проведет осмотр тормозной системы, подвески и контроль жидкостей. Также SKODA предоставляет скидки до 40% на оригинальные запчасти, аксессуары, установку системы сигнализации. А при сдаче в зачет вашего автомобиля получите 3% на приобретение новой SKODA.

Акцию уже поддержали около десятка компаний, оказывающих автоуслуги. Следовательно, есть дополнительный стимул "поухаживать" за своим авто. Например, Белросстрах предоставит скидку в 25% на полное КАСКО для любого желающего. Автолюбители могут заказать еду на menu.by с накопительной скидкой 10%. За фразу "Я люблю свою машину" на заправке А-100 вы сможете получить скидку от 15% до 25% на услуги автоматической мойки или самообслуживания с пылесосом. Школа экстремального вождения Сергея Овчинникова, Центр антикоррозийной защиты KROWN - список участников Недели любви к автомобилю постоянно расширяется и открыт для новых партнеров.