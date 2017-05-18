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Минобразования: нагрузка на педагогов в случае более позднего начала занятий не увеличится

19.05.2017 16:08 — Новости Общества | БелТА  
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19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нагрузка на педагогов в случае более позднего начала занятий не увеличится. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь Министерства образования Беларуси Людмила Высоцкая.

Людмила Высоцкая отметила, что СанПиН рекомендует начинать занятия не раньше 9.00. Школы, где дети учатся в одну смену, с 1 сентября будут придерживаться этой рекомендации. В школах, которые работают в две смены, решение о начале занятий (в 8.30 или 9.00) будут принимать администрации этих учреждений образования в зависимости от нагрузки на детей.

В случае необходимости родители смогут привозить детей в учреждение образования заблаговременно до начала занятий. За школьниками будут присматривать социальные педагоги и психологи, или будет организована работа группы продленного дня. Если к дежурствам будут привлечены педагоги, их рабочий график скорректируют. Например, в день дежурства он будет смещен на час раньше. Это значит, что специалист не будет перерабатывать.

Людмила Высоцкая добавила, что, соответственно, время, когда педагоги будут присматривать за детьми до начала занятий, войдет в основной график и будет оплачиваться в зависимости от общей нагрузки на педагога.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Людмила Высоцкая отметила, что СанПиН рекомендует начинать занятия не раньше 9.00. Школы, где дети учатся в одну смену, с 1 сентября будут придерживаться этой...

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