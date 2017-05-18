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Право на ЧМ-2021 по хоккею получили Беларусь и Латвия

19.05.2017 15:54 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Совместная заявка Беларуси и Латвии на право принимать чемпионат мира по хоккею в 2021 году победила по итогам голосования в ходе конгресса Международной федерации хоккея (ИИХФ), проходящего в Кельне, передает БЕЛТА.

За совместную заявку соседних государств было отдано 55 голосов, заявка конкурентов из Финляндии набрала только 52 голоса.

Напомним, Беларусь и Латвия подали заявку в январе этого года. Ранее Беларусь принимала чемпионат мира в 2014 году. Тогда победу праздновала сборная команда России. Латвия становилась хозяйкой турнира в 2006 году. Согласно заявке, полуфинальные и финальные матчи турнира 2021 года пройдут на «Минск-Арене», вмещающей 15 тыс. 86 зрителей.

В настоящее время продолжается чемпионат мира этого года. Завтра состоятся оба полуфинальных матча. В первом сыграют сборные Канады и России, а во втором Швеция встретится с Финляндией. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.

 
Теги: Минск
 
 
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За совместную заявку соседних стран на конгрессе ИИХФ отдано 55 голосов, в прошлый раз Минск принимал турнир в 2014 году, Латвия - в 2006-м.

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