Право на ЧМ-2021 по хоккею получили Беларусь и Латвия

Совместная заявка Беларуси и Латвии на право принимать чемпионат мира по хоккею в 2021 году победила по итогам голосования в ходе конгресса Международной федерации хоккея (ИИХФ), проходящего в Кельне, передает БЕЛТА .

За совместную заявку соседних государств было отдано 55 голосов, заявка конкурентов из Финляндии набрала только 52 голоса.

Напомним, Беларусь и Латвия подали заявку в январе этого года. Ранее Беларусь принимала чемпионат мира в 2014 году. Тогда победу праздновала сборная команда России. Латвия становилась хозяйкой турнира в 2006 году. Согласно заявке, полуфинальные и финальные матчи турнира 2021 года пройдут на «Минск-Арене», вмещающей 15 тыс. 86 зрителей.