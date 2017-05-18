Почти 35% введенного в январе-апреле жилья построено для нуждающихся

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в январе-апреле 2017 года введено в эксплуатацию более 416,3 тыс. кв.м, или 34,5% от общего объема введенного жилья, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В январе-апреле организациями всех форм собственности построено 13,8 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 1,2 млн кв.м общей площади жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в январе-апреле построено с использованием государственной поддержки - 199,2 тыс. кв.м, в многоквартирных жилых домах в городах - 231,4 тыс. кв.м.

В сельских населенных пунктах за четыре месяца введено в эксплуатацию 329,3 тыс. кв.м общей площади жилья, или 27,3% ввода по республике.-0-