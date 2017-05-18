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Беларусь вводит безвизовый режим для чиновников из Китая
19.05.2017 17:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мая – Sputnik. Беларусь вводит безвизовый режим для граждан Китайской Народной Республики, имеющих паспорта для официальных поездок, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.
Там пояснили, что указ №173, регламентирующий порядок безвизового въезда для граждан Китая, подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
"Документом предусматривается установление безвизового порядка въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории Беларуси сроком до 30 суток для граждан КНР, имеющих в качестве проездных документов паспорта для официальных поездок", – сообщили в пресс-службе.
Паспорта для официальных поездок выдаются МИД Китая и загранучреждениями этой страны, а также департаментами иностранных дел местных народных правительств лицам, занимающим пост заместителя руководителя уезда и ниже, сотрудникам бюджетных организаций, государственных предприятий и акционерных финансовых учреждений.
Решение о введении безвизового режима для китайских чиновников и бизнесменов направлено на дальнейшую активизацию делового сотрудничества Беларуси и Китая, прежде всего на межрегиональном уровне, подчеркнули в пресс-службе.
Китай входит в перечень из 80 стран, для которых Беларусь установила безвизовый въезд при условии, что срок пребывания в стране не превышает пяти суток, а въезд осуществляется через Национальный аэропорт Минск. Это решение касается, в том числе, и рядовых граждан КНР.
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Этот режим разрешает въезд, транзит и пребывание на территории Беларуси в течение 30 дней гражданам КНР, имеющим паспорта для официальных поездок.
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