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Вечером в субботу изменят маршруты некоторых троллейбусов
19.05.2017 17:09 — Новости Общества | Tut.by
20 и 21 мая будет скорректирован маршрут нескольких троллейбусов, которые следуют через перекресток улиц Рафиева, Алибегова и Горецкого. В это время там будут проводить дорожно-строительные работы. Подробности сообщает предприятие «Минсктранс».
Изменения будут действовать с 22.30 20 мая до 06.30 21 мая:
— движение троллейбусов маршрута № 39 на участке от улицы Я. Брыля до диспетчерской станции «Юго-Запад» будет организовано по проспекту Газеты «Звязда», улице Голубева в обоих направлениях;
— движение троллейбусов маршрута № 52 будет отменено;
— движение троллейбусов маршрута № 25 на участке от проспекта Дзержинского до ДС «Кунцевщина» будет организовано по улицам Железнодорожная, Уманская, Гурского, Пономаренко, Бельского, Притыцкого, Кунцевщина в обоих направлениях.
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Это касается маршрутов, которые проходят через перекресток улиц Рафиева, Алибегова и Горецкого.
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