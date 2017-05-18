Руководителя фирмы будут судить за то, что воровал стройматериалы для любимой

Руководителя одной из строительных фирм Минского района будут судить за то, что он два года воровал стройматериалы для дома, в который собирался въехать вместе с любимой женщиной. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Два года 51-летний руководитель строительной фирмы из Минского района строил дом для любимой женщины. Привозил на ее земельный участок стройматериалы, оплачивал их за счет своего предприятия. На днях прокуратура санкционировала его заключение под стражу.

— Мужчина подозревается в том, что, будучи должностным лицом, в 2012—2014 годах совершил хищение строительных материалов на общую сумму более 66 тысяч деноминированных рублей, которые были доставлены и выгружены на земельном участке, зарегистрированном на имя сожительницы, — комментирует Лариса Пархимович, старший помощник прокурора Минской области.

Чтобы скрыть хищение, руководитель фирмы поручал подчиненным вносить в документы ложную информацию, якобы похищенные стройматериалы использовали при строительстве многоквартирных домов и магазинов. Кроме того, подчиненные доставляли на участок материалы для нового дома, в которой мужчина собирался жить вместе с возлюбленной.

В отношении фигуранта возбуждено три уголовных дела: ч. 4 ст. 210 «Хищение имущества путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном в особо крупном размере», ч.1 ст. 427 «Служебный подлог» и ч.2 ст. 424 «Злоупотребление служебными полномочиями». Если его вина будет доказана, ему грозит наказание до 12 лет с конфискацией имущества.