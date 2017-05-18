Романтика и расчет: минский театр помогает устроить личную жизнь

Устроить незабываемое свидание и при этом сэкономить – вполне возможно. Это доказали актеры любительского театра в Минске , сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Анна Данилюк.

В театральной труппе – те, кто сделал свой профессиональный выбор вне театра, но не может расстаться с мечтой о сцене или киноэкране. Их конек – пусть небольшие, но яркие, необычные творческие проекты . Одну из идей подсказала сама жизнь.

Актер театра Антон Ошмян обратился к коллегам с просьбой помочь вызвать ответные чувства у любимой девушки. Задумка заключалась в том, что Антон и Маша будут сидеть в кафе, когда их неожиданно окружат молодые люди с песней об избраннице молодого человека. Ее текст Антон подготовил сам.