Отключения горячей воды продолжаются в Могилеве

МОГИЛЕВ, 19 мая — Sputnik. Первый этап отключения горячей воды продолжается в Могилеве, свидетельствует график, обнародованный местными властями.

В Беларуси летом отключают у пользователей горячую воду на срок для дух недель — для профилактических работ с теплосетями.

Первый этап отключений начался уже 11 мая — и по 24 мая горячей воды нет в районе улиц Гришина, 30 лет Победы, Ленинской, Пионерской, Первомайской, проспекта Мира, а также в микрорайоне Юбилейный и на прилегающих к нему улицах.

Второй этап отключений горячей воды начнется с 25 мая и продлится до 7 июня: с тазиками и кастрюлями в эти дни будут в микрорайонах Рабочий поселок, Ямницкий, Мир-1, Мир-2, Спутник, Казимировка, улиц Менжинского, Челюскинцев, Строителей и Космонавтов.

Согласно графику отключений, следующий этап пройдет с 10 по 23 июля — без горячей воды останутся жители улиц Симонова, Кутепова, Габровская, Островского, Пушкинской, Фатина, Златоустовского, проспектов Шмидта, Димитрова и Витебского.

Последними горячую воду выключат на срок 9-22 августа — на улицах Крупской, 30 лет Победы, Жемчужной, Каштановой, Турова, Криулина и Кулибина.