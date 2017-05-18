Беларусь отменила визы для китайцев

Беларусь вводит безвизовый режим для граждан Китая, имеющих паспорта для официальных поездок. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба президента.



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Президентский указ № 173 устанавливает безвизовый порядок въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории Беларуси сроком до 30 суток для граждан КНР, имеющих в качестве проездных документов паспорта для официальных поездок.

Эти паспорта выдает Министерство иностранных дел Китая, китайские загранучреждения и департаменты иностранных дел местных народных правительств. Получают их лица, которые занимают пост заместителя руководителя уезда и ниже, сотрудники бюджетных организаций, государственных предприятий и акционерных финансовых учреждений.

Такое решение направлено на дальнейшую активизацию делового сотрудничества Беларуси и Китая, прежде всего на межрегиональном уровне, сообщает пресс-служба президента.