ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь отменила визы для китайцев

19.05.2017 18:13 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь вводит безвизовый режим для граждан Китая, имеющих паспорта для официальных поездок. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба президента.


Фото с сайта votpusk.ru

Президентский указ № 173 устанавливает безвизовый порядок въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории Беларуси сроком до 30 суток для граждан КНР, имеющих в качестве проездных документов паспорта для официальных поездок.

Эти паспорта выдает Министерство иностранных дел Китая, китайские загранучреждения и департаменты иностранных дел местных народных правительств. Получают их лица, которые занимают пост заместителя руководителя уезда и ниже, сотрудники бюджетных организаций, государственных предприятий и акционерных финансовых учреждений.

Такое решение направлено на дальнейшую активизацию делового сотрудничества Беларуси и Китая, прежде всего на межрегиональном уровне, сообщает пресс-служба президента.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь вводит безвизовый режим для граждан Китая, имеющих паспорта для официальных поездок. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба президента.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Отключения горячей воды продолжаются в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика