ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Замдиректора детского санатория в Гомельской области подозревают во взяточничестве

19.05.2017 17:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Прокуратура Гомельской области передала в суд уголовное дело, которое возбудили в отношении заместителя директора одного из детских реабилитационно-оздоровительных центров региона. Согласно материалам дела, обвиняемый неоднократно нарушал закон, используя свое служебное положение.


В его обязанности входило, в том числе, в соответствии с планами на долгосрочную и среднесрочную перспективу руководить разработкой мероприятий по реконструкции и модернизации оздоровительного центра, расположенного в пригороде Гомеля. В ходе предварительного следствия установлено, что 51-летний житель областного центра на протяжении 3,5 лет получал в качестве взяток от директоров частных организаций деньги за обеспечение победы в конкурсных процедурах по выбору подрядной организации на ремонтно-строительные работы на объектах центра.

Конкурсные процедуры проводились фиктивно, в том числе предполагаемому победителю заранее передавались сведения, содержащиеся в коммерческих предложениях конкурирующих субъектов хозяйствования.

В ходе расследования уголовного дела установлено четыре эпизода получения взяток на общую сумму более 19 тыс. рублей.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ходе расследования уголовного дела установлено четыре эпизода получения взяток на общую сумму более 19 тыс. рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Отключения горячей воды продолжаются в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика