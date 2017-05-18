Замдиректора детского санатория в Гомельской области подозревают во взяточничестве

Прокуратура Гомельской области передала в суд уголовное дело, которое возбудили в отношении заместителя директора одного из детских реабилитационно-оздоровительных центров региона. Согласно материалам дела, обвиняемый неоднократно нарушал закон, используя свое служебное положение.





В его обязанности входило, в том числе, в соответствии с планами на долгосрочную и среднесрочную перспективу руководить разработкой мероприятий по реконструкции и модернизации оздоровительного центра, расположенного в пригороде Гомеля. В ходе предварительного следствия установлено, что 51-летний житель областного центра на протяжении 3,5 лет получал в качестве взяток от директоров частных организаций деньги за обеспечение победы в конкурсных процедурах по выбору подрядной организации на ремонтно-строительные работы на объектах центра.

Конкурсные процедуры проводились фиктивно, в том числе предполагаемому победителю заранее передавались сведения, содержащиеся в коммерческих предложениях конкурирующих субъектов хозяйствования.

В ходе расследования уголовного дела установлено четыре эпизода получения взяток на общую сумму более 19 тыс. рублей.