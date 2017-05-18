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Лукашенко поручил профсоюзам контролировать цены на продукты
19.05.2017 17:48 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
В Беларуси начнут отслеживать стоимость продуктов в магазинах. С такой инициативой выступил председатель Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) на встрече с президентом республики Александром Лукашенко, сообщает телеканал «МИР 24».
«Все в отчетах статистики и правильно, и хорошо по методикам, но в магазинах по основным товарам, основным
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