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Лукашенко поручил профсоюзам контролировать цены на продукты

19.05.2017 17:48 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси начнут отслеживать стоимость продуктов в магазинах. С такой инициативой выступил председатель Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) на встрече с президентом республики Александром Лукашенко, сообщает телеканал «МИР 24».

«Все в отчетах статистики и правильно, и хорошо по методикам, но в магазинах по основным товарам, основным продуктам питания ситуация может быть другая. Поэтому я очень поддерживаю эту инициативу о контроле над ценами непосредственно в торговых организациях», - заявил глава государства.

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