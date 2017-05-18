19 мая, Гродно /Елена Стасюкевич - БЕЛТА/. Посещаемость парка "Августовский канал" с 2011 года возросла более чем в шесть раз, сообщил журналистам глава администрации свободной экономической зоны "Гродноинвест" Сергей Ткаченко в пункте пропуска "Лесная-Рудавка", передает корреспондент БЕЛТА.

Если в 2011 году Августовский канал и прилегающую территорию посетили 11 тыс. туристов, то за 2016 год их число увеличилось до 71,3 тыс. "Августовский канал (не весь парк, а территория у исторического водного пути) одновременно может принимать 13,5 тыс. человек. Ежегодно число посетителей увеличивается. Примерно 70% отдыхающих здесь - это все-таки белорусы и россияне. Указ №318 о безвизовом въезде на территорию парка придал дополнительный импульс посещаемости, поэтому в 2017 году здесь ожидают увеличения числа иностранцев. По прогнозам на 2017 год, территорию специального туристско-рекреационного парка "Августовский канал" посетят до 50 тыс. зарубежных гостей, многие из них приедут на канал с различными экскурсиями", - рассказал Сергей Ткаченко.

С развитием инфраструктуры на Августовском канале сегодня ознакомился заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин. Он посетил сезонный речной пункт упрощенного пропуска "Лесная-Рудавка", другие туристические места вдоль канала. Вице-премьер поручил активнее развивать сферу услуг вокруг исторического водного пути и активнее его популяризировать.

Анатолию Калинину представили план развития канала, рассказали о развитии веломаршрутов, планах по проведению мероприятий, среди которых областные и международные спортивные, культурные, музыкальные фестивали. Развлекательные мероприятия на берегах канала (в основном у шлюза Домбровка) в теплый сезон намерены организовывать каждые выходные.

В настоящее время туристическая инфраструктура Августовского канала представлена 20 маршрутами общей протяженностью более 400 км, есть 18 мест отдыха и стоянок для туристов, 16 причалов. Действуют 10 агроусадеб, прокаты велосипедов и лодок, летнее кафе и объекты питания в двух агроусадьбах.

Специальный туристско-рекреационный парк "Августовский канал" был создан на территории, прилегающей к белорусской части Августовского канала и руслу реки Неман, указом от 26 мая 2011 года №220. Функции и права по управлению им возложены на администрацию СЭЗ "Гродноинвест". Общая площадь парка составляет более 5,7 тыс.га и состоит из четырех секторов, в которые входят зоны в Гродно и Гродненском районе.-0-