Калинин: Вопрос о включении ж/д вокзала Гродно в безвизовую зону решим в ближайшее время

Вопрос о включении железнодорожного вокзала в Гродно в безвизовую зону будут решать в ближайшее время, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин, который сегодня ознакомился с работой пункта пропуска «Лесная — Рудавка» и развитием инфраструктуры на Августовском канале.

Одним из актуальных вопросов по развитию безвизового движения на территории туристско-рекреационного парка «Августовский канал» (включая Гродно), является расширение транспортной доступности безвизовой зоны через железнодорожный пункт пропуска «Гродно — Кузница Белостокская». Он не был включен в указ № 318 по причине отсутствия железнодорожного сообщения с Польшей на момент его подготовки. Однако впоследствии железнодорожное сообщение возобновилось, запущен поезд Гродно — Краков , на котором прибывают многочисленные туристы.

«Как куратор транспортной отрасли не вижу никаких проблем, чтобы внести согласованное решение на коррективы к главе государства. Этот вопрос необходимо решить в ближайшее время, уже на следующей неделе проведем совещание в правительстве при участии необходимых министерств, других заинтересованных служб для того, чтобы максимально быстро разрешить моменты, которые сдерживают туристический поток в парк «Августовский канал», — отметил Анатолий Калинин.

Среди других вопросов — открытие пункта пропуска «Софиево — Липчаны» на границе с Польшей и «Кадыш — Капчяместис» — с Литвой, строительство инфраструктуры в водном пункте пропуска «Привалка — Швендубре». Необходимо также внести изменения в межправительственные соглашения для организации трансграничного судоходства через пункты пропуска «Лесная — Рудавка» и «Привалка — Швендубре».

«Мы убедились в преимуществах, которые дал указ № 318 о безвизовом въезде, и наши граждане, и мировое общество оценили его как очень положительный момент для расширения сотрудничества. Оценкой предпринятых действий стало увеличение въездного туризма в Беларусь, поэтому, на мой взгляд, этот нормативный документ должен быть продлен», — отметил вице-премьер.

Указ № 318 , дающий право иностранным туристам посещать без виз территорию специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», вступил в силу 26 октября. Документ предусматривает возможность безвизового въезда сроком на пять суток на территорию парка и в прилегающие населенные пункты Гродненского района и город Гродно. С момента действия указа возможностью воспользовались около 14 тыс. туристов более чем из 50 стран.