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В какую минскую гимназию сложнее всего поступить: проходной балл, конкурс, победители олимпиад

19.05.2017 14:58 — Новости Общества | Tut.by  
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2 июня начинается вступительная кампания в 5-й класс. TUT.BY сделал инфографику, которая поможет взрослым и их детям определиться с выбором гимназии в Минске.


Фото: Reuters

Май — самая жаркая пора не только для учеников 4-го класса, но и их родителей. Предстоит выбрать, в какую гимназию будет поступать школьник. TUT.BY сделал инфографику, которая поможет определиться с выбором учреждения в Минске. Мы учитывали проходной балл и конкурс в 2016 году, а также узнали, сколько классов будут набирать в этом году, сколько человек будет в классе и в каких олимпиадах побеждали ученики.

Прием документов в гимназии начнется 25 мая и продлится до 1 июня. Первый экзамен пройдет 2 июня. Дети напишут диктант по русскому языку. 5 июня запланирован экзамен по математике, 7 июня — белорусский язык.

Максимальная сумма, которую может набрать ребенок, — 60 баллов. В нее входят оценки за экзамены, а также годовые отметки по русскому языку, математике и белорусскому языку.


 
Теги: Минск
 
 
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2 июня начинается вступительная кампания в 5-й класс. TUT.BY сделал инфографику, по которой взрослым и их детям будет проще определиться с выбором гимназии.

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